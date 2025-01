Il Titano raccontato da 26 giovani artisti: nasce "The Sammarineser" Aperta l'Open Call per partecipare. L'obiettivo è creare una sinergia fra giovani artisti in un ponte fra vecchie e nuove generazioni.

Il Titano raccontato da 26 giovani artisti: nasce "The Sammarineser".

26 copertine per 26 artisti, ispirate al New Yorker, per raccontare la Repubblica di San Marino. Nasce su Instagram il progetto "The Sammarineser", che mira a valorizzare le arti visive e i talenti creativi del territorio. Ideato da Luca Cavalieri con la direzione artistica di Caterina Mendolicchio, il format riprende il modello già sperimentato con successo con "The Rimineser", giunto alla sua terza edizione.

Un progetto partecipativo che trae ispirazione da altri cicli di "finte copertine", inaugurato con il "The Parisianer" in Francia e giunto in Italia con "The Milaneser" di Zetalab, per poi diffondersi a macchia d'olio con altri progetti nati dal basso. Fra questi "The Rimineser", alla sua terza edizione, racconta la città di Rimini in modo originale, esplorando le sue peculiarità: dai luoghi iconici, alle specialità gastronomiche, ai grandi eventi, fino al legame con Fellini. Il progetto ha riscosso un grande successo online, spingendo gli ideatori a espandere il format verso altre località della bassa Romagna, dando vita a "The Riccioneser" e "The Sammarineser".

Ad inaugurare il "finto periodico" dedicato al Titano è stato l'artista ferrarese Paolo Bevilacqua, che ha creato una copertina dedicata al Santo Marino e alla fondazione della Repubblica. Ogni cover sarà legata a un tema o evento del territorio, pubblicata in base alla stagionalità, ispirandosi alla struttura delle riviste tradizionali. La seconda, realizzata dalla visual designer Andrea Alice Bronzetti, rappresenta la Prima Torre innevata ed evoca il manto bianco che avvolge spesso il monte in inverno.

Ogni mese verranno pubblicate due illustrazioni. Le prime otto sono già pronte, ma è aperta, sul profilo Instagram @the.sammarineser, l'open call per completare il ciclo di 26 prime pagine. "Per le prime copertine, diamo priorità ai grafici e a tutto ciò che rappresenta la cultura visiva", spiega Caterina. "Preferiamo evitare l’uso di fotografie in questa fase iniziale, anche se abbiamo ricevuto numerose proposte che stiamo vagliando. È essenziale per noi che il focus resti sull’illustrazione, sull’arte visiva e sul design grafico disegnato".

Il modello, già collaudato con "The Rimineser", crea una forte sinergia tra giovani artisti, uniti in un progetto unico che celebra le tradizioni locali, costruendo un ponte tra vecchie e nuove generazioni. Oltre alle copertine, vengono presentate le biografie degli illustratori, offrendo loro l'opportunità di mostrare il proprio stile a un vasto pubblico. Vogliamo creare una vera e propria rete. - conclude Caterina - Il nostro obiettivo è valorizzare le nuove generazioni e offrire loro un’opportunità di visibilità per affermarsi anche in ambito lavorativo".

