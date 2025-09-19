L'Alzheimer è intorno a noi tra i nostri cari e nelle case di riposo-residenze-cliniche per anziani. Il lungometraggio di FRIENDLAND nasce dalla cura della regista-scenografa losangelina per la nonna malata e i vecchi artisti newyorkesi ricoverati dove SARA ha fatto da volontaria-badante per anni. L'attrice KATHLEEN CHALFANT parte proprio da questa transizione tra memoria muscolare e identità: Il TOCCO FAMILIARE comincia dal cuore e si diffonde sulla pelle di chi ami. Una mano, com'è importante darsi la mano, per ricordare il tocco della vita che non c'è più ma permane...
Il "Tocco" dell'Alzheimer d'artista
FAMILIAR TOUCH di Sara Friendland con Kathleen Chalfant in una serata sull'Alzheimer al Modernissimo di Bologna a cura della Cineteca comunale presenti regista e protagonista premiate a Venezia 81 Orizzonti
L'Alzheimer è intorno a noi tra i nostri cari e nelle case di riposo-residenze-cliniche per anziani. Il lungometraggio di FRIENDLAND nasce dalla cura della regista-scenografa losangelina per la nonna malata e i vecchi artisti newyorkesi ricoverati dove SARA ha fatto da volontaria-badante per anni. L'attrice KATHLEEN CHALFANT parte proprio da questa transizione tra memoria muscolare e identità: Il TOCCO FAMILIARE comincia dal cuore e si diffonde sulla pelle di chi ami. Una mano, com'è importante darsi la mano, per ricordare il tocco della vita che non c'è più ma permane...