Il "Tocco" dell'Alzheimer d'artista

L'Alzheimer è intorno a noi tra i nostri cari e nelle case di riposo-residenze-cliniche per anziani. Il lungometraggio di FRIENDLAND nasce dalla cura della regista-scenografa losangelina per la nonna malata e i vecchi artisti newyorkesi ricoverati dove SARA ha fatto da volontaria-badante per anni. L'attrice KATHLEEN CHALFANT parte proprio da questa transizione tra memoria muscolare e identità: Il TOCCO FAMILIARE comincia dal cuore e si diffonde sulla pelle di chi ami. Una mano, com'è importante darsi la mano, per ricordare il tocco della vita che non c'è più ma permane...









