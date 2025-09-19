TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:12 Separazione delle carriere, per l'opposizione fa parte "di una logica di scambio tra partiti di governo"
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Il "Tocco" dell'Alzheimer d'artista

FAMILIAR TOUCH di Sara Friendland con Kathleen Chalfant in una serata sull'Alzheimer al Modernissimo di Bologna a cura della Cineteca comunale presenti regista e protagonista premiate a Venezia 81 Orizzonti

di Francesco Zingrillo
19 set 2025

L'Alzheimer è intorno a noi tra i nostri cari e nelle case di riposo-residenze-cliniche per anziani. Il lungometraggio di FRIENDLAND nasce dalla cura della regista-scenografa losangelina per la nonna malata e i vecchi artisti newyorkesi ricoverati dove SARA ha fatto da volontaria-badante per anni. L'attrice KATHLEEN CHALFANT parte proprio da questa transizione tra memoria muscolare e identità: Il TOCCO FAMILIARE comincia dal cuore e si diffonde sulla pelle di chi ami. Una mano, com'è importante darsi la mano, per ricordare il tocco della vita che non c'è più ma permane...




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura