EMILIA E UNA NOTTE Il Tony Clifton Circus e l'ananas... La rassegna teatrale emiliana presenta alla Corte Ospitale di Rubiera di Reggio lo spettacolo di estremismo comico RUBBISH RABBIT coprodotto da Altre Produzioni Indipendenti

“RUBb-RABb” pronunciato “reab-raeb” all'inglese o francesizzato è comunque un esempio di spettacolo anarchico tra i primi in Italia ideato dal Circus e coprodotto da Altre Produzioni Indipendenti rigorosamente tricolore (tranne nei titoli e nei nomi). Pièce clownesca di gioco frenetico e parole in fila con azioni 'esplosive' di piazza, performance basata su un ANANASSO... Caos rumori e distruzione totale, i Tony Clifton (dal nome del famoso impresario americano) puntano dritto al bambino che c'è in noi: rumore e rottura totale nel Circo dell'Anomalia (dedicato al performer Leo Bassi). Improvvisazioni e canovaccio del teatro itinerante per destrutturare il luogo comune, le opinioni conformi, e i pregiudizi, anche. Ballano, sputano, lottano e abbracciano, baciano il pubblico con un peluche gigante (a sorpresa) che sembra un'ananas. Sono attori demenziali con una sottile eleganza poetica: spazzatura per conigli?!

