Il tour dei Castelli di Maddalena Savoretti diventa calendario. Presentato ai Capitani Reggenti

Maddalena Savoretti ha da sempre la passione di creare calendari e a Palazzo Pubblico ha presentato la sua ultima opera: San Marino 2021, dalle tre Torri al tour per i nove castelli simbolo della Repubblica più antica del mondo. Di fronte ai Capitani Reggenti e al Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi. Un calendario che è frutto di ricerca soprattutto per le brevi peculiari storie dei Castelli e delle Torri che si possono leggere all’interno dei vari mesi. Lo si può trovare in vendita nelle edicole sammarinesi. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di buoni pasto con l’associazione CARITÁ SENZA CONFINI che opera in Zambia.