MUSICA Il tour europeo di Calcutta parte da San Marino. Il cantante ci scherza da Fiorello: "è comunque Europa"

Tutto esaurito da tempo per il concerto di Calcutta in programma stasera al Teatro Nuovo di Dogana. L'evento darà il via al tour europeo del cantautore italiano, che farà tappa in diverse città del continente come Londra, Parigi, Amsterdam e Berlino.

Ospite di VivaRaiPlay!, il cantante scherza con Fiorello sull'avvio dei concerti sul Titano.

Nel video un estratto dalla puntata.

