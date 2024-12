SPETTACOLI REGIONE Il tour italiano dei tedeschi FAUST "Kraut" Tour italiano dei FAUST gruppo tedesco anni 70 del “Kraut-Rock” al Locomotiv Club di Bologna

Il progetto dopo oltre 50 anni continua in diverse direzioni sperimentali e collaborazioni tra musicisti tedeschi delle origini (il percussionista Zappi Diermaier e il chitarrista Gunther Wustoff) e recenti. Il “Kraut” è art rock tecnologico con una componetene visionaria che negli anni 70 assunse forme sociali e politiche alternative non solo tedesche (nel nord Europa ad esempio). Una band di culto che mantiene inalterato il fascino dei decenni “impegnati” influenzata da Brian Eno, Joy Division e Sonic Youth: partirono, però, negli anni 60 come anti-Beatles... La scena techno sperimentale allunga le sue propaggini addirittura in Finlandia caratterizzando il progetto tedesco con la musica dei Pan Sonic che rientra nel FAUST anche adesso. Le idee di Zappi passano ancora dalle bacchette della sua batteria e nelle tappe italiane tra Milano, Bologna e Venezia regalano... tantissimo, soprattutto i 'veterani' KRAUT-ROCK di Germania.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: