MUSICA Il Tour Music Fest è a San Marino. Domani la finalissima nazionale, a capo della giuria Mogol Si tratta del più grande contest europeo della musica emergente

Il Tour Music Fest, nato in Italia nel 2007, è un concorso europeo aperto a cantanti, autori, musicisti, band, rapper e dj emergenti. Le fasi finali italiane di questa edizione, cominciate il 22 novembre, sono ospitate da San Marino. La finalissima è in programma per domani alle 18 al Teatro Nuovo di Dogana. Sul palco tutti i finalisti delle varie categorie. Nella giuria anche anche Kara DioGuardi, personaggio di spicco della discografia americana, e il Maestro Mogol in qualità di Presidente. Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa Sammarinese. "San Marino ci ha accolto benissimo - racconta Nadia Stacchini, direttrice di produzione e project manager Tour Music Fest -. E' stata una settimana piena tra concerti, eventi e grande personaggi. I ragazzi sono molto 'gasati' per la finalissima di domani".

[Banner_Google_ADS]



È il primo festival nato con una nuova concezione di concorso, che mira a offrire a tutti i partecipanti un'esperienza utile, formativa e divertente, anziché focalizzarsi nella scelta di un vincitore. A San Marino infatti in questi giorni oltre 50 eventi tra cui delle masterclass. Come quella di Jason Camelio, vice presidente delle iniziative globali della Berklee di Boston, uno degli istituti musicali più importanti al mondo. "La mia lezione parla di identità artistica - spiega Camelio -. Sono qui per parlare con i partecipanti, con i ragazzi, del loro percorso musicale e di come può evolversi nel tempo. Oggi loro sono una determinato tipo di artisti, ma man mano cambieranno e io sono qui per guidarli". Stasera appuntamento con lo spettacolo “Mogol racconta Mogol” alle 20.30 al Teatro Nuovo, un'occasione per incontrare una pietra miliare della musica italiana e conoscerne segreti e aneddoti.



Nel video le interviste a Nadia Stacchini (direttrice di produzione e project manager Tour Music Fest) e Jason Camelio (vice presidente iniziative globali Berklee)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: