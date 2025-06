Il Tribunato di Romagna torna a San Marino dopo 43 anni

L'incontro del “Tribunato di Romagna”, alla Sala Montelupo di Domagnano, si è aperto con “Incapparellatura” di nuovi tribuni, e cioè l'apposizione del collare con l'effige del Passatore che contraddistingue gli associati, introdotta dall'allocuzione del Primo Tribuno, Giordano Zinzani.

“E' innanzitutto un ritorno a San Marino dopo 43 anni. Il Tribunato – spiega Zinzani – è sorto nel 1967 per la valorizzazione delle culture, delle tipicità, dei prodotti, degli uomini, dell'arte, della Romagna. San Marino è una Repubblica ma dentro la Romagna, quindi è giusto che ci sia questo scambio. La presenza di tribuni romagnoli e di tribuni sammarinesi, nel Tribunato di Romagna, è un giusto connubio”.

L'appuntamento del Tribunato è stato arricchito da alcuni interventi, dedicati ai rapporti tra la Romagna e San Marino. Paolo Rondelli ha approfondito il ruolo della Repubblica nello scampo di Garibaldi e nell'ospitalità offerta dal Titano agli sfollati romagnoli, durante il passaggio del fronte della II guerra mondiale.

Il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi ha dedicato il suo intervento a Marino e Leone scalpellini Dalmati, mentre il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini ha parlato dei rapporti tra San Marino, Romagna e Italia, ai nostri giorni: “Sono territori – commenta Lonfernini – completamente integrati e una riflessione, anche attraverso questa organizzazione, è assolutamente opportuna. Non tanto per il fare il punto, ma per riaffermare che San Marino, Emilia Romagna e Italia, c'è un sodalizio che è indissolubile”.