RAVENNA FESTIVAL 2021 Il trillo del diavolo ravennate Riapre la stagione 2021 in streaming, live anche “on demand”, il Teatro Alighieri riparte con “Histoire du Soldat” di Stravinskij per la messa in scena di Luca Micheletti

Testo sacro nato durante la Grande Guerra in piena crisi bellica ed epidemica con la “spagnola” recitato in musica. Spettacolo “da dire, suonare, danzare” coprodotto dalla compagnia I Guitti nella versione italiana messa in scena da Luca Micheletti. Le storie del soldato che fa ubriacare il demonio per poi sbarazzarsene e quella del disertone che si fa rubare l'anima dal nuovo Faust, Igor Stravinkij, le trae dai racconti della tradizione popolare russa di Afanas'ev. Brani musicali in intermezzi per clarinetto insieme alla cornetta, fagotto e trombone, si alternano al violino, contrabbasso e percussioni. Il diavolo lo recita Micheletti e lo danza Andrea Bou Othmane mentre il soldato è Massimo Scola. Spettacolo originale nel suo genere tra opera, balleto e concerto cameristico, di rottura rispetto alla tradizione anche nella narrazione: una storia illustata sulla battaglia con il diavolo tentatore, tra magia e sorte. La contesa finisce in una partita a carte dove il soldato si gioca libertà e amore riscattando il suo violino.

