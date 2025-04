Il trio del Circo Massimo in concerto cinematografico

Dal joint album IL PADRONE DELLA FESTA sono passati dieci anni di collaborazioni e frequentazioni musicali del trio di cantautori più complementare d'Italia. Il concerto romano del luglio 2024 ha consacrato in una grande festa con 50mila persone (un memorabile live di 3 ore!) il loro modo di intendere la musica (l'amicizia e la vita). Il film documenta semplicemente questo: “ senza dubbi l'amore esiste, altrimenti...” - scrive Silvestri. Un evento composito in cui viene fuori ogni sfumatura che l'altro dei tre non racconta: timbri e caratteri in suoni diversi. “Improvvisare e sbagliare, è un modo di essere normali”, dice uno di loro, non importa chi.