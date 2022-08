Il Turista e il Contadino al Nido del Falco per scoprire il mondo agricolo sammarinese

Prosegue la kermesse dedicata al mondo contadino, fino a domenica per immergersi nei profumi, sapori, colori del mondo agricolo e delle tradizioni del territorio sammarinese. L’evento il Turista e il Contadino si svolge alla Terrazza del Nido del Falco, nel Centro Storico San Marino. Alla sua prima edizione, vuole far scoprire ai turisti, e non solo, una produzione agricola, quella sammarinese, di valore e di qualità.

Le sei filiere agricole del territorio si presentano attraverso esposizioni, degustazioni, laboratori, giochi e divertimenti a tema agricolo. I

Sabato e domenica saranno esposti piccoli attrezzi agricoli, con la rappresentazione di scene di vita contadina a cura del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino, area foto e selfie, le ricette della tradizione contadina; durante il pomeriggio dimostrazioni e Laboratori di distillazione degli oli essenziali, analisi sensoriale del miele, di macinatura del grano… e il laboratorio "Mani in pasta" realizzato da vere 'Zdore di una volta: tagliatelle, piada, strozzapreti.