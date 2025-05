Il vangelo secondo Colombina per il suo Arlecchino ridotto come sempre alla fame. Stavolta afflitto da una miseria tale da elemosinar beneficenza alla statua dell'arcangelo Gabriele. Sarà lei a immaginare in commedia un dialogo con l'angelo dell'Annunciazione. Per Arlecchino conta solo il pane... da far la scorta di tutti i forni del cielo. Gabriele, però, dovrà comunque dire alla donna del concepimento ma anche prestar le ali al malcapitato perché ritiri IL PANE QUOTIDIANO... desiderato.