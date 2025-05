TEATRO DI FIGURA Il vangelo dei burattini IL PANE QUOTIDIANO di Gigio Brunello al Rasi nell'ambito di “Arrivano dal mare” la rassegna teatrale ravennate

Il vangelo secondo Colombina per il suo Arlecchino ridotto come sempre alla fame. Stavolta afflitto da una miseria tale da elemosinar beneficenza alla statua dell'arcangelo Gabriele. Sarà lei a immaginare in commedia un dialogo con l'angelo dell'Annunciazione. Per Arlecchino conta solo il pane... da far la scorta di tutti i forni del cielo. Gabriele, però, dovrà comunque dire alla donna del concepimento ma anche prestar le ali al malcapitato perché ritiri IL PANE QUOTIDIANO... desiderato.

