Il Veneto è un paese per vecchi: il business degli anziani

EFFETTO DOMINO è il romanzo d'inchiesta di Romolo Bùgaro edito da Marsilio che ispira la pellicola del padovano Alessandro Rossetto protagonista Marco Paolini girato tra Montegrotto e Abano in alberghi dismessi e fatiscenti per svelare il grande inganno: costruire la cittadella dei ricchi pensionati sulle rovine turistiche di una zona termale (e conseguente uso del territorio e recupero ambientale) per ordini e commesse ingenti pagati dalla terza età in avanti nuova frontiera del business internazionale (non mancano investitori cinesi all'orizzonte, almeno nella sceneggiatura). La chiamano INFINITY LIFE per far soldi anche oltre la morte... un 'tesoro' (come il grande mercato del caro estinto all'americana) sconosciuto ai più ma in incremento costante con la denatalità e l'allungamento della vita media si punta sul proprio ego futuribile basato soprattutto sulle figure femminili (nonne, madri e mogli). Il business della vecchiaia (in Veneto, secondo il libro) già presente in Florida e fenomeno californiano si basa sull'assunto che il profitto risiede in corpi che non muoiono mai se non nel lungo termine e anche quando muoiono... (compri la non morte, investi lì, secondo il film).

