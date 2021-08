Il vento teatrale in salina cervese

A piedi, in barca o in pista ciclabile, lungo le antiche saline cervesi fino allo spettacolo per famiglie e ragazzi dai 12 anni, ASPETTANDO IL VENTO, tra cielo e acqua sul palcoscenico naturale dal centro visite al cuore della riserva naturalistica fatta di sale. La rassegna “Leggermente salato” porta in laguna salmastra l'avventura misteriosa di 3 ragazzini sperduti nella palude durante il passaggio dei migratori. Arturo è tra i protagonisti il più speciale di tutti: sarà sempre un pinguino leggermente balbuziente e non volerà mai come gli altri. Il suo papà, poi, lavora sempre e ha i capelli ricci a levante e lisci a ponente. Andrea invece nella vita è una rondine. E Caterina è troppo carina con gli occhiali e l'apparecchio sopra e sotto. Tutt'e tre sembrano disegnati sullo stagno con l'acqua verde dentro gli occhi. Spiccheranno comunque il volo nella vita ma uno di loro volerà come gli uccelli della salina.

fz