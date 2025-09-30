EVENTI EMILIA Il verde è il nuovo rosso dell'ambiente malato GREEN IS THE NEW RED di Anna Recalde Miranda al Vag61 di Bologna con l'autrice

Una storia di politica e ambiente in un'opera coerente con le scelte filmiche e poetiche della regista Recalde Miranda. L'Operazione CONDOR non è altro che la REPUBBLICA DELLE SOIA di oggi tra Paraguay e Brasile. La genealogia di un disastro ecologico a scapito delle popolazioni indigene. Un viaggio intimo e corale tra passato e attualità.

