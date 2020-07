SERATA DOCUFILM RIMINI "Il vescovo in bicicletta": storie d'amore bolognesi Serata sociale riminese promossa da Emilia Romagna Film Commission, Fice regionale e Cinema Teatro Tiberio, stasera alle 21, IL VANGELO SECONDO MATTEO Z - PROFESSIONE VESCOVO e i racconti cittadini di STORIE DEL DORMIVEGLIA per la regia di Luca Magi

Gratuitamente per la società del gratuito, (58 posti in platea aperta sul chiostro a esaurimento su prenotazione) San Giuliano e il Borgo del Ponte di Tiberio, sono ancora una volta il centro della serata di condivisione e solidarietà tutta bolognese. Il docu-film sul cardinale di Bologna che tutti chiamano “il vescovo in bicicletta” nel VANGELO SECONDO MATTEO Z (Zuppi, l'arcivescovo felsineo, visto da Emilio Marrese con l'amichevole bolognesissimo ausilio artistico di Bob Messini e Alessandro Bergonzoni). Per le strade del centro e nei quartieri periferici lui, la sua bici e dietro in affanno i collaboratori in frenetica corsa verso gli altri... tutti quelli che chiamano e hanno bisogno della chiesa. Centri d'ascolto, centri sociali, manifestazioni e feste. Dove serve un pasto o un posto letto la diocesi c'è. A seguire chiude la serata sociale STORIE DEL DORMIVEGLIA sugli ospiti del dormitorio ROSTOM senza casa ma con una speranza...

