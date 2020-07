SALOTTI LETTERARI Il Vespucci protagonista della serata a Portoverde

Il Vespucci protagonista della serata a Portoverde.

Serata all'insegna della nave più bella del mondo ieri sera a Portoverde. Il Vespucci è stato infatti protagonista di "parole e musica", per i martedì organizzati da Alessandra Mularoni per Portoverde Eventi.

Sul palco oltre al Dg di Rtv Carlo Romeo e all'operatore Cristian Torelli, il regista Marco Alessandri e l'Ammiraglio Pasquale Guerra. L'Ammiraglio Guerra ha raccontato le sue esperienze, i suoi ricordi e la vita quotidiana a bordo, nelle varie campagne di navigazione sul Vespucci. Un momento molto toccante è stato quando, su richiesta del pubblico, ha recitato la Preghiera del Marinaio, illustrandone il valore per i marinai italiani.

Cristian Torelli, che con il Vespucci ha navigato in quattro anni per oltre tremila miglia, si è soffermato a lungo sulla ricchezza di immagini che una nave come il Vespucci offre ad un occhio professionale e attento come quello di un videoreporter.

Marco Alessandri, che ha curato la regia dei quattro documentari sul Vespucci realizzati da Rtv e che hanno avuto un grande riscontro per ascolti, ha spiegato come raccontare per immagini in uno studio televisivo una realtà così particolare da fare in modo che in ogni porto del mondo, migliaia di persone, sotto il sole o la pioggia, facciano la fila per ore per visitarla.

Carlo Romeo ha infine illustrato alcuni aspetti sconosciuti della nave su cui dal 2011 ha navigato in tutto il Mediterraneo, in Atlantico e nel Mare del Nord, diventando il giornalista italiano con più miglia nautiche di navigazione alle spalle sul Vespucci.

Nel corso della serata è stato presentato un video inedito, montato per l'occasione da Marco Alessandri, con le immagini in esclusiva di Cristian Torelli, che ha dato modo al pubblico di vedere la nave e il suo equipaggio in navigazione. La voce di Sara Jane Ghiotti, accompagnata da Roberto Stefanelli al pianoforte, ha creato i momenti di musica della serata davanti al numeroso pubblico che affollava Piazza Colombo.





Per guardare gli speciali di San Marino Rtv dedicati all'Amerigo Vespucci:

Speciale Nave Vespucci 2019 - Da Alicante all'Elba

Profondo Nord - Il Vespucci oltre il circolo polare artico



Speciale Vespucci - Al Traverso di Dover

Speciale - Il Vespucci intorno al mondo







Foto Gallery

I più letti della settimana: