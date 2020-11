Il vetro di Murano arriva a San Marino: l'Università allestisce una mostra

Sarà possibile per tutto il mese di novembre, passeggiando per la Galleria della Cassa di Risparmio, nel centro storico di Città, ammirare una serie di opere in vetro di Murano. La mostra è frutto della collaborazione tra l'istituto bancario sammarinese e l'Università degli Studi della Repubblica.

È infatti stata progettata da studenti del corso di laurea di Design che hanno realizzato ed esposto i sei lavori accompagnati da strumenti utilizzati e immagini raffiguranti i processi di creazione. Questa esposizione è stata pensata come nuova occasione per poter far ammirare al pubblico i risultati dell'utilizzo di tecniche innovative. Gli studenti, coordinati dai docenti Barbierato e Giuliano, hanno potuto lavorare direttamente con la fornace muranese Nasonmoretti: dall'università sono state portate alcune proposte su prototipi di stampo per poi verificarne insieme la possibilità di utilizzo. “A mio avviso tutto può rimbalzare, essere allungato, piegato, leggero o pesante. Anche il vetro.” spiega il professor Barbierato. Da questo è nata l'idea del corso: ai ragazzi è stato chiesto di pensare ad un cambiamento da apportare al vetro, con aggiunta di materiali, tessuti e altro. Soddisfatto della collaborazione anche l'Amministratore delegato di Carisp, Gianfranco Vento.



