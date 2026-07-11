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Il VI senso ben oltre i nostri sensi

MUSEUM OF SENSES, il più strano museo interattivo nel cuore di Milano, collegato con Praga, Budapest e Madrid, in un progetto che coinvolge anche le scuole in visite didattiche dedicate

di Francesco Zingrillo
11 lug 2026
MUSEUM OF SENSES, il più strano museo interattivo nel cuore di Milano, collegato con Praga, Budapest e Madrid, in un progetto che coinvolge anche le scuole in visite didattiche dedicateMUSEUM OF SENSES, il più strano museo interattivo nel cuore di Milano, collegato con Praga, Budapest e Madrid, in un progetto che coinvolge anche le scuole in visite didattiche dedicate
MUSEUM OF SENSES, il più strano museo interattivo nel cuore di Milano, collegato con Praga, Budapest e Madrid, in un progetto che coinvolge anche le scuole in visite didattiche dedicate

Il museo è un percorso interattivo su tre piani che coinvolge tutti i sensi: si gira scalzi con calzini fluorescenti. Stanze capovolte e labirinti sensoriali a specchio. Il SUMMER CAMPS garantisce ai più giovani un'esperienza “fluorescente” veramente divertente. Nonni e bambini in fila si perdono nelle trame del percorso (e sono i più piccoli a ritrovare gli adulti!). Camminamento scientifico in stimoli cerebrali percettivi. Uno spazio che ridefinisce il concetto di visita in termini multimediali legati anche alle nuove tecnologie (AI compresa). Superati i 200.000 visitatori quest'anno (12.500 studenti e 200 insegnanti): la differenza la fanno, però, i 5 sensi e lo stato acustico che gioca sull'equilibrio dilatando udito, olfatto e gusto, per non parlare della vista! In questi giorni anche un nuovo CONCEPT sui mondiali di calcio.




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