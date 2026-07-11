MUSEI CURIOSI Il VI senso ben oltre i nostri sensi MUSEUM OF SENSES, il più strano museo interattivo nel cuore di Milano, collegato con Praga, Budapest e Madrid, in un progetto che coinvolge anche le scuole in visite didattiche dedicate

Il museo è un percorso interattivo su tre piani che coinvolge tutti i sensi: si gira scalzi con calzini fluorescenti. Stanze capovolte e labirinti sensoriali a specchio. Il SUMMER CAMPS garantisce ai più giovani un'esperienza “fluorescente” veramente divertente. Nonni e bambini in fila si perdono nelle trame del percorso (e sono i più piccoli a ritrovare gli adulti!). Camminamento scientifico in stimoli cerebrali percettivi. Uno spazio che ridefinisce il concetto di visita in termini multimediali legati anche alle nuove tecnologie (AI compresa). Superati i 200.000 visitatori quest'anno (12.500 studenti e 200 insegnanti): la differenza la fanno, però, i 5 sensi e lo stato acustico che gioca sull'equilibrio dilatando udito, olfatto e gusto, per non parlare della vista! In questi giorni anche un nuovo CONCEPT sui mondiali di calcio.

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