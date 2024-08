RASSEGNE CIRCONDARIO Il viaggio dell'eroe alla Forrest Gump Ultimo appuntamento estivo con LA VELA ILLUMINATA sulle colline riminesi di Poggio Berni L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY tratto da romanzo di Rachel Joyce

Un'avventura tutta inglese sulla straordinaria 'vecchiezza' di un pensionato in un viaggio dell'eroe di 800 km alla Forrest Gump: si fa tutto! con il cuore e con i piedi... Ci si può spedire... ai confini della Scozia, con speranza e magari poco fede, dal Davon insieme a una lettera scritta per affetto a una vecchia amica che muore di cancro. Commozione e distanza geografica, camminando per giorni al tempo dei media, rendono tutto e tutti vicini al telefonino, facendo d'un gesto d'amore un evento mediatico. Per Harold la fuga diventa un percorso profondo nel suo passato (un pellegrinaggio interiore): il figlio perduto e una vita trascorsa mai dimenticata, riemersa con la malattia della sua Queenie.

