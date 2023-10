PRIMA FILM RSM Il viaggio dell'eroe che muore IO CAPITANO il film di Matteo Garrone, Leone d'Argento a Venezia, in prima visione con San Marino Cinema al Concordia di Borgo Maggiore

Il viaggio dell'eroe (epico) e della speranza (morale) dei migranti africani, di cui noi vediamo solo il secondo tempo degli sbarchi al telegiornale (il reale), capovolto a partire dal primo tempo (il desiderio e la scelta): il prologo dal Senegal (via Sahara fino alla costa libica per finire nel Mediterraneo). Due giovanissimi cominciano a 'volare' da Dakar finendo in una prigione senza sbarre: il deserto (dove nessuno può scappare, e comincia a pagare...). Una storia romanzata di formazione piena di piccole bugie a partire dalla mamma all'epilogo sconvolgente immaginato da Garrone anche per noi.

