Il viaggio esistenziale del premio Oscar Phoenix

C'MON C'MON è la forma contratta di uso comune per dire: dai, vieni, andiamo via, su. Uno zio scapolo, si deve prendere cura del nipotino precoce e intelligente in “un'avventura (esistenziale) da babysitter”. Lui è un produttore radiofonico che gira il paese (stavolta col figlio della sorella) incontra altri giovanissimi cercando risposte sul desiderio di felicità. L'intervistatore raccoglie storie, partendo dalla sua Manhattan a New York fino a Detroit verso New Orleans, senza diventarne parte. Domande mai scontate che anche il nipote gli rivolge sulla famiglia e la solitudine. Bianco e nero anche sfocato sul passato che se ne va. Rumori e suoni della realtà in presa diretta per cui il mestiere di vivere diventa passione e speranza per i nostri figli.