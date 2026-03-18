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“Il Viale delle Rose" di Giuseppe Marzi sbarca negli Usa ed entra nella Libreria del Congresso

La storia di San Marino che accolse gli ebrei è stata ripubblicata da un editore americano con nuova veste grafica e il titolo "The Rose Avenue". La Library of Congress ha acquisito e catalogato il romanzo

di Monica Fabbri
18 mar 2026
La copertina dell'edizione americana de "Il Viale delle Rose"
La copertina dell'edizione americana de "Il Viale delle Rose"

Undici anni di ricerche tra fogli ingialliti, documenti d’epoca, archivi e interviste. Un lavoro paziente e meticoloso per riportare alla luce una piccola storia dentro la grande Storia: l’accoglienza offerta da San Marino agli ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali. Una pagina poco conosciuta della Seconda Guerra Mondiale, a lungo ignorata persino dagli stessi sammarinesi. Giuseppe Marzi ha fatto emergere questa memoria ascoltando testimonianze, ricostruendo vicende, raccogliendo frammenti di ricordi di superstiti e loro discendenti, fino a restituire volti e nomi a quelle storie. Ne è nata una trama intensa, fatta di coraggio, solidarietà e speranza: Il Viale delle Rose. Il libro, presentato alla Reggenza, ha ottenuto un importante riconoscimento culturale, contribuendo a valorizzare una testimonianza storica e umana profondamente legata al territorio e diventando anche uno strumento di riflessione e memoria collettiva.

A distanza di 14 anni dalla prima pubblicazione e dopo diverse ristampe, l’opera ha varcato i confini nazionali: un editore americano l’ha ripubblicata negli Stati Uniti con il titolo The Rose Avenue, rinnovandone veste grafica, impaginazione e traducendo integralmente tutti i documenti presenti nel testo. Oggi il volume è disponibile in libreria e su Amazon, ma soprattutto è stato acquisito e catalogato nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, la Library of Congress, una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo. Un traguardo significativo: entrare in questa biblioteca significa che l'opera è riconosciuta di valore, tale da essere conservata ufficialmente e resa accessibile a studiosi e ricercatori a livello internazionale. Un risultato che rappresenta una vera e propria consacrazione culturale, premiando anni di lavoro e riportando sotto i riflettori una storia di umanità e accoglienza che merita di essere ricordata.





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