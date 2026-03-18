“Il Viale delle Rose" di Giuseppe Marzi sbarca negli Usa ed entra nella Libreria del Congresso La storia di San Marino che accolse gli ebrei è stata ripubblicata da un editore americano con nuova veste grafica e il titolo "The Rose Avenue". La Library of Congress ha acquisito e catalogato il romanzo

Undici anni di ricerche tra fogli ingialliti, documenti d’epoca, archivi e interviste. Un lavoro paziente e meticoloso per riportare alla luce una piccola storia dentro la grande Storia: l’accoglienza offerta da San Marino agli ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali. Una pagina poco conosciuta della Seconda Guerra Mondiale, a lungo ignorata persino dagli stessi sammarinesi. Giuseppe Marzi ha fatto emergere questa memoria ascoltando testimonianze, ricostruendo vicende, raccogliendo frammenti di ricordi di superstiti e loro discendenti, fino a restituire volti e nomi a quelle storie. Ne è nata una trama intensa, fatta di coraggio, solidarietà e speranza: Il Viale delle Rose. Il libro, presentato alla Reggenza, ha ottenuto un importante riconoscimento culturale, contribuendo a valorizzare una testimonianza storica e umana profondamente legata al territorio e diventando anche uno strumento di riflessione e memoria collettiva.

A distanza di 14 anni dalla prima pubblicazione e dopo diverse ristampe, l’opera ha varcato i confini nazionali: un editore americano l’ha ripubblicata negli Stati Uniti con il titolo The Rose Avenue, rinnovandone veste grafica, impaginazione e traducendo integralmente tutti i documenti presenti nel testo. Oggi il volume è disponibile in libreria e su Amazon, ma soprattutto è stato acquisito e catalogato nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, la Library of Congress, una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo. Un traguardo significativo: entrare in questa biblioteca significa che l'opera è riconosciuta di valore, tale da essere conservata ufficialmente e resa accessibile a studiosi e ricercatori a livello internazionale. Un risultato che rappresenta una vera e propria consacrazione culturale, premiando anni di lavoro e riportando sotto i riflettori una storia di umanità e accoglienza che merita di essere ricordata.

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