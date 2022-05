PRIMA FILM RSM Il vichingo della vendetta nordica THE NORTHMAN di Robert Eggers film sul mito vichingo di Amleto al Concordia di Borgo Maggiore in replica domenica 15 maggio sempre alle 21

Il fratello usurpa il trono e porta via la regina ma il nipote lo vede e si vendicherà... Islanda e Norvegia alle origini leggendarie della mito norreno (tra misticismo nordico e natura primordiale). La tradizione letteraria risale al danese Saxo Grammaticus al quale attinge a piene mani anche Shakespeare. Il nostro guerriero vendicatore infatti si chiama Amleth ed è un feroce BERSERKER (tra orso e lupo per selvaggia violenza sanguinaria). Il fato d'ispirazione mitologica graco-romana fa il resto. Un mondo vichingo nichilista dove non ci sono vincitori ma solamente vinti dove l'odio è così totalizzante da soffocare ogni gesto d'amore anche se il protagonista ha una compagna animalesca che lo segue per uccidere.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: