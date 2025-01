Il videogioco lento

Un artista della matita ha realizzato in modo artigianale classico la grafica disegnando con la grafite ambientazione, oggetti e soggetti, di un gioco poetico non competitivo ma che prevede un cammino (viaggetto idilliaco su e giù per paesini montani) con tempi (5 o 10 minuti) e modalità (fermate e accelerate) tra loro diversi ( su come guidare un tram per gatti umanizzati da gatto antropomorfo) adatti a una gara con se stessi insieme ad altri. Rilassarsi in uno SHORT TRIP da un visione di Alexander Perrin idealmente associabile al filone dei NON GIOCHI di scuola TALE OF TALES lasciando ai giocatori la libertà di correre o rallentare senza l'ansia di competere vincendo. Il gusto di perdere è compreso nella gioia ludica della LENTEZZA (orari, sfide, lavoro) della nostra breve vita.