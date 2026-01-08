ANTEPRIMA Il videogioco "Picchiaduro" di nuovo al cinema STREET FIGHTER il film 2026 per la regia di Kitao Sakurai tratto dal famoso videogioco CAPCOM anni 80/90 sul “picchiaduro” immortale annunciato in anteprima ai THE GAME AWARDS

Nuova versione del FIGHTER cinematografico dopo le due precedenti del 1994 (Sfida finale) e 2009 (La leggenda) entrambe sorprendenti e poco considerate dalla critica ma divenute “cult” in negativo per le scelte degli attori antagonisti e delle eroine protagoniste. La serie di videogame del secolo scorso a partire dagli episodi del 1991 da sala giochi è ancora il modello del film. “Picchiaduro a incontri” si sfidano alternando i personaggi come nei videogiochi tradizionali dove l'avversario era un altro giocatore o il computer: qui come allora ognuno ha le sue mosse speciali viziate dal casting di estrema destra (il rapper Curtis 50 CENT Jackson e il comico Andrew Schulz, il lottatore HIBIKI).

