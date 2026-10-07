VILLINO BONELLI Il Villino Bonelli riprende vita e ospita una Collettiva di artisti sammarinesi Firmato il Patto di collaborazione con la Segreteria per il Territorio, Ciacci: "Diamo lustro a questo spazio tramite iniziative dedicate all'arte"

Dall'abbandono alla vitalità. Il Villino Bonelli rinasce, dopo la ristrutturazione, come spazio aperto all'arte in tutte le sue forme, grazie al Patto di Collaborazione tra la Segreteria al Territorio e la Collettiva di artisti che da oggi si chiamerà, “Collettiva del Villino Bonelli”. La struttura diventa da oggi uno spazio dinamico per ospitare presentazioni, laboratori, mostre e tanto altro e dare forma a tutte le passioni che animano gli artisti.

"Ci consentirà di poter dare lustro a questo spazio attraverso mostre, attraverso iniziative, eventi, tutti dedicate all'arte, alla genialità, alla dinamicità di tanti artisti sammarinesi che chiedono spazi. E questo è uno spazio meraviglioso, collocato adeguatamente, che è stato ripristinato e che ora riprende vita ulteriormente. Il cibo da una parte, la cultura dall'altra, continuiamo ad andare avanti in questo senso per ridare vita ai nostri spazi più belli che meritano di essere vissuti anche attraverso queste bellissime e splendide iniziative" dichiara il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci.

Gli artisti hanno bisogno di spazio, dopo un periodo di scarsità di associazioni e luoghi di aggregazione, e finalmente lo avranno, grazie a questo progetto che nasce anche nel solco di NottArte.

"Abbiamo voluto riprendere in mano questa grande passione che abbiamo per l'arte e soprattutto dare anche l'opportunità a chi coloro che vorranno avvicinarsi a noi poter esporre e, perché no, magari esprimere quel linguaggio bellissimo che è l'arte. L'arte ha sempre avuto un messaggio molto chiaro che è quello della libertà, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, la libertà anche di creare, anche magari senza utilizzare regole, ma semplicemente il sentimento che l'artista ha in quel momento e noi vogliamo portare avanti questa missione che credo che sia fondamentale, che è quella libertà di usare strumenti e linguaggi che l'arte ha" le parole di Tony Margiotta, in qualità di rappresentante della Collettiva del Villino Bonelli.

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