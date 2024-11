MUSICA EMERGENTE Il vincitore del Tour Music Fest accederà a "Una Voce per San Marino" Una nuova opportunità per rappresentare San Marino all'Eurovision 2025, grazie a una sinergia tra eventi di rilievo internazionale.

Il vincitore del Tour Music Fest 2024, in corso a San Marino, accederà alla prima semifinale di Una Voce per San Marino, competizione che seleziona il rappresentante del Paese per l’Eurovision Song Contest 2025. La collaborazione tra Media Evolution, San Marino RTV, Tour Music Fest Hub e la Segreteria di Stato per il Turismo mira a creare sinergie tra i due eventi, entrambi sammarinesi, per promuovere la musica emergente europea e rafforzare l’immagine internazionale della Repubblica di San Marino.

Il Segretario Federico Pedini Amati ha sottolineato come questa iniziativa accresca il prestigio del Paese, attirando artisti e visitatori. Gianluca Musso, fondatore del Tour Music Fest, ha descritto questa opportunità come un trampolino unico per un artista emergente, mentre Denny Montesi di Media Evolution ha evidenziato il valore della collaborazione.

Le finali europee del Tour Music Fest 2024, ospitate presso l’Auditorium Little Tony di Serravalle, sono il culmine di un percorso che ha coinvolto oltre 29mila artisti da 12 Paesi europei in cinque mesi di competizioni. Il vincitore non solo sarà simbolo della musica emergente europea, ma potrà competere per rappresentare San Marino all’Eurovision 2025.

La Finalissima Europea si terrà domenica 1° dicembre alle 18.00, celebrando un evento che consolida San Marino come epicentro della musica emergente europea e una piattaforma di lancio internazionale per nuovi talenti.

