Il vincitore del Tour Music Fest approderà alla semifinale di Una Voce per San Marino

Due bellissime realtà sammarinesi collaborano nel nome della musica e dei suoi valori. Il vincitore di Tour Music Fest, il più grande contest europeo dedicato a cantanti, rapper, musicisti e Dj emergenti, accederà direttamente alla prima semifinale del 14 febbraio di Una Voce per San Marino, giocandosi l'opportunità di rappresentare il paese all'Eurovision Song Contest di Basilea.

“Un sogno che si avvera” per Gianluca Musso. Il suo Tour è in dirittura d'arrivo, domenica si terrà la finale che verrà poi trasmessa su RTV. “Con 12 nazioni in gara rappresentiamo l'Europa della musica emergente”, racconta con orgoglio, “questo regalo di Media Evolution e Segreteria Turismo è un'opportunità unica per un emergente e aumenta la responsabilità di trovare l'artista migliore”.

“E' l'inizio di una bella collaborazione soprattutto per il paese, che sta diventando una hub musicale importante”, commenta Denny Montesi. Una Voce per San Marino è in piena fase casting, con numeri che stanno superando le aspettative. “Quest'anno siamo partiti prima, con più giornate per i casting. I numeri sono già superiori a tutto l'anno scorso e abbiamo ancora un mese di tempo per le iscrizioni. Abbiamo toccato i 35 Stati mentre l'anno scorso erano 31. C'è stato un grosso incremento dalla Spagna probabilmente per l'effetto Megara. Siamo molto contenti e per la verità non ce l'aspettavamo neanche”.

Francesco Rapaccioli, preparatore di Lazza e Irama nelle ultime edizioni di Sanremo e giudice “severissimo” del Tour, sa bene che per fare il grande salto non basta il talento, “oggi è più importante il carattere, inteso anche come dedizione, costanza, umiltà. Dico spesso ai ragazzi che la vita artistica non è un cento metri ma una maratona. Quindi se non hai costanza, voglia di migliorarti e la non paura della fatica non si va da nessuna parte”.

La partnership tra i due contest è un valore aggiunto anche dal punto di vista turistico. Parlano i numeri: Tour Music Fest porta a San Marino circa 5000 persone tra artisti, accompagnatori, famiglie. “Questa collaborazione di cui si era parlato ma che non era scontata mi fa davvero molto piacere” afferma il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati. “Ritrovare il vincitore del Tour alla semifinale di una Voce Per San Marino è un sogno che in parte si avvera. Ma secondo me non finirà qui. Ci sono novità importanti, il Direttore di Rtv Roberto Sergio, per la prima volta impegnato in questo tipo di evento, mi ha detto che lo guarda con attenzione. Quindi siamo prontissimi a riempire gli alberghi ma soprattutto l'animo libero di chi ascolta musica e ha voglia di leggerezza”.