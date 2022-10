Il violinista riminese Federico Mecozzi presenta a Rtv il nuovo album “Inwards”

A tre anni di distanza da “Awakening”, secondo album per Federico Mecozzi, violinista e compositore riminese da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi. Ospite di Stefano Coveri a Radio San Marino per #iostocongliartisti, insieme a Massimo Marches e Stefano Zambardino, presenta “Inwards”, uscito il 7 ottobre e anticipato dal singolo “The end of the day”. “Brani di impatto con l'interiorità”, in mix di sonorità classiche, contemporanee, folk, elettroniche e world music, e il violino sempre al centro. Sentiamo

