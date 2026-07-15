Il violista sammarinese Michelangelo Caprioli nell'Orchestra Cherubini diretta da Muti

Un ragazzo prodigio, si direbbe, o forse solo qualcuno che si è impegnato, ha studiato e ha messo a frutto il suo talento. È Michelangelo Caprioli, musicista sammarinese che da 3 anni suona la viola nell'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta dal maestro Riccardo Muti. L'ultima performance, al Ravenna Festival. Ma Michelangelo, grazie alla musica, ha girato il mondo. E deve tanto al direttore Muti.

"Si vede che ci tiene tantissimo all'Orchestra, ormai sono vent'anni che l'ha fondata e penso che ci abbia messo tutta l'anima per fare quest'orchestra. Inoltre lui con noi si rapporta molto adeguatamente diciamo, lui è molto molto severo su certe cose perché giustamente il lavoro va fatto bene, però è molto comprensivo, aiuta i giovani a tirare fuori il meglio da noi e cerca sempre in tutti i modi di aprirci il bagaglio culturale con con aneddoti, portandoci appunto anche sul fondo delle partiture, perché comunque sia lui è una persona ormai di una certa età e quindi il bagaglio culturale che ha è enorme. Sa come spronare un'orchestra soprattutto a noi giovani ci dà quell'aiuto che affronteremo in futuro appunto nel nostro ambito lavorativo."

Michelangelo Caprioli ha studiato all'Istituto Musicale Sammarinese, dove ha avuto il suo primo approccio con la musica, sotto la guida di Aldo Capicchioni, poi si è spostato a Cesena per la triennale e dopo a Matera per la magistrale. Ma, se è arrivato dove è adesso, deve ringraziare l'IMS e il Paese in cui è nato, e dove sogna, un giorno, di tornare, e rifondare un'orchestra insieme a tutti gli altri musicisti sammarinesi.

"Provo molto orgoglio da sammarinese, appunto, essere in un'orchestra così, diciamo, importante dal punto di vista giovanile in Italia, e spero spero vivamente che l'ambito musicale appunto San Marino cresca e ci sia un futuro anche per noi musicisti diciamo di San Marino come era una volta con con la Sinfonica, con l'Orchestra sinfonica, e perché appunto le qualità ci sono, i talenti ci sono a San Marino".











