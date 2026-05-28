Il violoncellista Francesco Stefanelli finalista al World's biggest stage competition 2026 a New York

C'è anche il violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli nella finale del "World's Biggest Stage Competition 2026", uno dei concorsi musicali più seguiti della scena di New York, trasmesso in diretta streaming mondiale da The Violin Channel, piattaforma di riferimento per la musica classica internazionale. Stefanelli ha gareggiato ieri alla Merkin Concert Hall del Kaufman Music Center con altre tre finaliste provenienti da Sud Korea, Grecia e Germania, eseguendo una sonata per violoncello e pianoforte composta appositamente per questa edizione dal pianista e compositore Julian Gargiulo, ideatore della competizione.

All'evento ha partecipato anche una delegazione della Fratellanza Sammarinese di New York, che ha voluto essere presente in sala per sostenere il concittadino. Il vincitore sarà annunciato entro il 2 giugno e sarà scelto per il 50% dal pubblico — in sala e online — e per il 50% da una giuria composta dai vincitori delle edizioni precedenti. In palio un premio di 5.000 dollari, un concerto al Museum of Russian Art di Minneapolis nel settembre 2026 con un compenso fisso di altri 5.000 dollari e il ruolo di violoncellista solista al 22° Water Island Music Festival.

I tre finalisti non vincitori riceveranno ciascuno 1.500 dollari. È possibile sostenere Stefanelli votando sulla piattaforma The Violin Channel a questo indirizzo entro le 20.00 del 2 giugno, selezionando la sua foto tra i quattro finalisti e confermando il voto con nome, cognome e indirizzo email.







