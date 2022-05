EMILIA ROMAGNA CULTURA Il 'Volatore' del "Drake" Ferrari “Gilles Villeneuve, l'Aviatore” a 40 anni dalla morte nel progetto cine-televisivo di Giangiacomo De Stefano coprodotto da Rai Documenti e Regione Emilia-Romagna con il Comune di Imola

Un uomo e un campione. L'unico a far rivivere il leggendario Nuvolari con le sue corse pazze e i sorpassi a bruciapelo da far saltare sulla sedia lo spettatore anche davanti alla tv. “L'Aviatore”, scherzavano i colleghi, quello che vola vai... Poi nel tempo, vittoria mozzafiato su vittoria, è diventato l'uomo volante, il più veloce e spericolato. Il pilota canadese in un progetto ricco di immagini mai viste con la voce narrante di Ivano Marescotti. Gilles, un diamante grezzo intagliato dal Drake (Enzo Ferrari), misure da fantino e cuore grande, grande, da mito del Cavallino.

