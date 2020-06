DOCUFILM BOLOGNA Il weekend della rassegna documentaristica bolognese nel mondo Seconda giornata del BIOGRAFILM FESTIVAL 2020

L'INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES è partito da Bologna sul virtuale e approderà alla serata finale, dal vivo il 15 giugno, al POPUP Medica Palace. Il BIOGRAFILM FESTIVAL si traduce suo malgrado in un evento culturale che cambia con le nuove tecnologie. 41 opera da tutto il mondo alla più importante rassegna internazionale del documentario su piattaforma multimediale. Un segno di speranza per la sperimentazione artistica. Ci saranno sempre storie da raccontare con il mezzo audiovisivo su tutti i dispositivi per fare cinema - dicono gli organizzatori. Dal capoluogo emiliano, inizialmente online, un mercato e un settore nuovamente competitivi grazie alle nuove tecnologie. Da quest'anno la novità del format DIRECTORS NOTES, commenti e appunti informali di registi e producers, verranno condivisi con l'utenza web. L'evento ha il patrocinio del Parlamento Europeo.

Intervista con LEENA PASANEN Direttrice artistica BfF Bologna 2021







