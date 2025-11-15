La Cara è la Cura di una giovane donne per i nonni malati: tra amore e dovere. La casa è una gabbia che intrappola una generazione ( o due) all'altra? Due piani paralleli per due linguaggi: il teatro-performance (lei) e lo schermo muto-cinema (loro, i vecchi: Demenza e Ictus i nomi...). Stare dentro un film sul fondoscena (improgionati) o fuori nello spettacolo della vita (l'attrice/nipote): ciò che racconta è agito e subito al contempo. La crisi del Welfare diventa solitudine affollata.
Il Welfare della solitudine affollata
LA CARA DEI VECCHI di Elvira Buonocore per la regia di Pino Carbone del PROGETTO NICHEL protagonista Anna Carla Broegg a Teatri di Vita di Bologna
15 nov 2025
La Cara è la Cura di una giovane donne per i nonni malati: tra amore e dovere. La casa è una gabbia che intrappola una generazione ( o due) all'altra? Due piani paralleli per due linguaggi: il teatro-performance (lei) e lo schermo muto-cinema (loro, i vecchi: Demenza e Ictus i nomi...). Stare dentro un film sul fondoscena (improgionati) o fuori nello spettacolo della vita (l'attrice/nipote): ciò che racconta è agito e subito al contempo. La crisi del Welfare diventa solitudine affollata.
Riproduzione riservata ©