Il Welfare della solitudine affollata

La Cara è la Cura di una giovane donne per i nonni malati: tra amore e dovere. La casa è una gabbia che intrappola una generazione ( o due) all'altra? Due piani paralleli per due linguaggi: il teatro-performance (lei) e lo schermo muto-cinema (loro, i vecchi: Demenza e Ictus i nomi...). Stare dentro un film sul fondoscena (improgionati) o fuori nello spettacolo della vita (l'attrice/nipote): ciò che racconta è agito e subito al contempo. La crisi del Welfare diventa solitudine affollata.









