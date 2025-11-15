TV LIVE ·
Il Welfare della solitudine affollata

LA CARA DEI VECCHI di Elvira Buonocore per la regia di Pino Carbone del PROGETTO NICHEL protagonista Anna Carla Broegg a Teatri di Vita di Bologna

di Francesco Zingrillo
15 nov 2025

La Cara è la Cura di una giovane donne per i nonni malati: tra amore e dovere. La casa è una gabbia che intrappola una generazione ( o due) all'altra? Due piani paralleli per due linguaggi: il teatro-performance (lei) e lo schermo muto-cinema (loro, i vecchi: Demenza e Ictus i nomi...). Stare dentro un film sul fondoscena (improgionati) o fuori nello spettacolo della vita (l'attrice/nipote): ciò che racconta è agito e subito al contempo. La crisi del Welfare diventa solitudine affollata.




