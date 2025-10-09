Il WEWORLD a Bologna

I margini sono i limiti geografici e gli estremi sociali del mondo. WEWORLD da 50 anni opera in 20 paesi come organizzazione umanitaria proprio in quella soglia umana periferica: gli organizzatori navigano, quindi, in quel mare solidale e del bisogno che da sempre “sentono” come POLITICO. Eventi, incontri, cinema sociale e proiezioni raccontano il cambiamento in una rassegna di cittadinanza aperta che non coinvolge soltanto i volontari. Le crisi, i conflitti, e le ingiustizie sono stati normalizzati e non li riconosciamo più come urgenze, li abbiamo dimenticati. WEWORLD con il festival vuole ricordarcelo. La giustizia climatica e ambientale rientra nei temi forti di anteprime e premi cine-fotografici. Il festival è uno spazio di ascolto attivo dove le crisi non vengono solo narrate ma attraversate per generare relazioni.







