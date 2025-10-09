TV LIVE ·
Il WEWORLD a Bologna

Seconda edizione fino al 12 ottobre del “WEWORLD FESTIVAL BOLOGNA: voci e racconti ai margini”. Il tema caldo è: “sentire è un atto politico”

di Francesco Zingrillo
9 ott 2025

I margini sono i limiti geografici e gli estremi sociali del mondo. WEWORLD da 50 anni opera in 20 paesi come organizzazione umanitaria proprio in quella soglia umana periferica: gli organizzatori navigano, quindi, in quel mare solidale e del bisogno che da sempre “sentono” come POLITICO. Eventi, incontri, cinema sociale e proiezioni raccontano il cambiamento in una rassegna di cittadinanza aperta che non coinvolge soltanto i volontari. Le crisi, i conflitti, e le ingiustizie sono stati normalizzati e non li riconosciamo più come urgenze, li abbiamo dimenticati. WEWORLD con il festival vuole ricordarcelo. La giustizia climatica e ambientale rientra nei temi forti di anteprime e premi cine-fotografici. Il festival è uno spazio di ascolto attivo dove le crisi non vengono solo narrate ma attraversate per generare relazioni.




