Il writer graffiti è Lorenzo Perris (GECO)

Il Writer italiano più famoso per i graffiti (tag e sticker) stampati su tutta Roma e in varie altre città, dopo la 'lotta' con l'amministrazione capitolina sin dal 2020 (sindaca Raggi), si racconta direttamente in un suo docu-film fatto di inediti. Una nuova chiave per chi guarda oltre le apparenze sull'arte di strada. Identità svelata, dopo le denunce e le indagini 'smascherato' dal comune, per LORENZO PERRIS alis (nickname in arte) GECO: performer d'assalto. Un lavoro indipendente e disubbidiente curato dallo stesso artista filmmaker-writer graffiti in forme originali: caratteri e colori ossessivi come il cuore del mondo urbano che lo circonda anche nella Roma “caput mundi” degli antichi.