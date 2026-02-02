CENTRO SOCIALE Ildegarda di Bingen: a Dogana conferenza dedicata alla Santa, "Dottore della Chiesa" Maria Sonia Baldoni, figura di rilievo nel panorama della spiritualità e della cura naturale in Italia, racconta la religiosa, pioniera della medicina integrata in epoca medievale

Canonizzata ufficialmente da Papa Benedetto XVI nel 2012 e dichiarata Dottore della Chiesa nello stesso anno, la conferenza “Santa Ildegarda di Bingen nella terra della libertà” richiama al Centro Sociale di Dogana un folto pubblico. Tra i partecipanti anche Simona Capicchioni, membro della Giunta di Castello di Città e lo storico Verter Casali.

A Maria Sonia Baldoni, figura di rilievo nel panorama della spiritualità e della cura naturale in Italia, affidato il compito di raccontare la religiosa, pioniera della medicina integrata in epoca medievale, attraverso i suoi scritti. Profonda conoscitrice delle tradizioni popolari italiane, Baldoni condivide gli insegnamenti della Santa, rivelandone la modernità e l’importanza per il benessere naturale.

Conosciuta anche come "la Sibilla del Reno", Santa Ildegarda di Bingen fu una delle personalità più sorprendenti e poliedriche del Medioevo europeo. Monaca badessa benedettina, visionaria, musicista, naturalista e consigliera di papi e imperatori, è tra le voci più originali e influenti della storia cristiana. Le sue opere, come il "Physica" e il "Causae et Curae", trattano di medicina, botanica e biologia.

Spicca la sua teoria dell'equilibrio degli umori corporei, che anticipò per molti versi la medicina olistica moderna. Celebri gli studi sul concetto di viriditas (forza vitale verde). Sviluppò un particolare interesse per l'alimentazione naturale e l'uso terapeutico delle erbe. Considerata “Maestra del III Millennio”, è tuttora fonte di ispirazione per terapeuti, artisti e ricercatori “per le sue visioni che spaziano in ogni ambito dello scibile umano”.

