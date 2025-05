"Illuminati---dall'Arte": concorso intitolato ad Alberto Rino Chezzi

Nel servizio l'intervista al Direttore della Giochi del Titano Salvatore Caronia

Amava definirsi un artista con l'hobby del commercialista Alberto Rino Chezzi a cui la Giochi del Titano, di cui è stato Presidente, ha intitolato il concorso “Illuminati....dall'Arte”, giunto alla terza edizione. “Un'iniziativa – dichiara il Direttore della Giochi del Titano Salvatore Caronia – che è rivolta soprattutto ai giovani, in memoria di Alberto Rino Chezzi, che amava la cultura, era un uomo di cultura e soprattutto faceva opere d'arte”. “L'anno scorso – prosegue Caronia – abbiamo avuto in concorso più di 30 opere e speriamo quest'anno di fare ancora meglio”. “Ciaccaezetazetai”, così Alberto Chezzi firmava le sue opere e il concorso di anno in anno sta crescendo attirando sempre più iscritti. Possono partecipare tutti i residenti a San Marino e anche i sammarinesi residenti all'estero, di età tra i 15 e i 30 anni. “Il tema – precisa Caronia – è completamente libero, come lo era lo spirito di Alberto Rino Chezzi ed è libera anche la modalità di espressione artistica; dalla pittura, alla scultura, dalla musica alle nuove tecniche, in audio o video”. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 ottobre: “L'ammissione delle opere – conclude Caronia – è della Giochi del Titano che si farà carico di individuare una giornata, presumibilmente in novembre, per incontrare i partecipanti, esporre le opere e premiare il vincitore con 10 mila euro”.