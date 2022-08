COMICITÀ Imitazioni e risate tra teatro e tv: i 40 anni di carriera di Carlo Frisi

Dal primo spettacolo alla Festa del Turista di Rivabella, fino agli studi Rai e Mediaset, Carlo Frisi ha scritto un pezzo di storia della tv italiana e oggi ricorda con piacere i momenti più belli: "'Fantastico 7' con Pippo Baudo, che è stato il primo talent della televisione - racconta il comico -, poi 'Stasera mi butto', di cui ho vinto la prima edizione, gli anni meravigliosi con Raffaella Carrà e i 25 anni con il 'Bagaglino', con cui abbiamo fatto ascolti altissimi".

Specialista in imitazioni, ha fatto ridere il pubblico, ma non solo: a volte a divertirsi erano anche gli stessi personaggi imitati, come Aldo Biscardi, con cui ha lavorato per il programma 'Il Processo del Lunedì'. "Quando abbiamo registrato la sigla - ricorda Frisi - Biscardi dalla regia mi disse che dovevo dire il suo nome completamente senza vocali e si mise a fare l'imitazione di me che imitavo lui. Anche Silvio Berlusconi è stato molto contento della mia imitazione quando è venuto a trovarmi in teatro. Ho fatto dire ai personaggi cose che loro non direbbero mai, ma sempre con educazione, senza mai insultare o fare campagna elettorale".

Nel video le imitazioni e l'intervista a Carlo Frisi, attore comico

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: