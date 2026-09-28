PRIMA FILM Immigrati, persi e invisibili, come libri invenduti In sala NESSUN DOLORE di Gianni Amelio coprodotto da Rai Cinema con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea: un film minimalista e dolente sugli immigrati invisibili come i libri che nessuno legge più

Un libraio da bancarella romana ha un'amica prof. che lo riempie di libri usati pressoché invenduti. Incontrano un bambino lasciato per strada che avrà un incidente (un gorgo di eventi). Il senso di colpa riempirà casa di clandestini invisibili (accolti ma non migranti). Non è un film sull'immigrazione (sospensione di tempo e di spazio) ma sull'immigrato-persona in arrivo da emigrato in fuga, che poi siamo noi (“Furore” di Steinback), universi inconciliabili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: