“Impresa e cultura”, da utopia a concreta strategia di rete

Come l'arte può generare profitto, reputazione e benessere attraverso la collaborazione imprenditoriale. Un tema di grande interesse indagato a tutto tondo – sullo sfondo della mostra temporanea “The RSM Biennials” nel convegno - alla sua quinta edizione, aperto dai saluti istituzionali del Segretario particolare della Segreteria Industria, Elia Rossi e dal Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj. Al centro, proprio il rapporto tra arte ed economia.

“Il convegno – spiega Francesco Chiari - Presidente 3 Arrows - nasce nel solco dell'eredità culturale lasciataci dal nostro fondatore Alberto Rino Chezzi, che, già dal 2014, ha fondato questo ciclo di convegni che indagano il rapporto, già allora secondo lui indissolubile, tra arte ed economia”.

Focus sulla rete d'impresa e su come questa venga influenzata positivamente dal potere benefico dell'arte, divenendo motore di progresso sociale, laddove “il vero profitto è quello che si radica in una visione etica dell'agire economico”. Questo è il concetto che muove il progetto “Contemporanea Contemporanei”. La parola magica è il profitto – dice Gianneugenio Bortolazzi, Presidente di 'Contemporanea Contemporanei' - dipende da cosa si intende per profitto: se è il denaro o se è il bene della persona, il benessere della persona. Noi dobbiamo sostenere quelle che sono le sfide della sostenibilità e, comunque, l'arte sarà una leva strategica in questo senso, per portare profitto inteso non solo come denaro, ma come benessere per le comunità, per le persone”.

Aspetti ed esperienze concrete sotto indagine: dal ruolo delle Accademie delle Belle Arti nella preparazione culturale della società fino allo strumento dell'Art Bonus, nell'ambito della legge del 2022. “È un modo virtuoso – prosegue Chiari - per dare un contributo fattivo agli imprenditori nella loro missione aziendale. Al contempo, attraverso l'Art Bonus, si possono finanziare quelle opere culturali e quei progetti legati all'arte che poi portano benessere sociale a tutta la comunità”.

Nel video, le interviste a Francesco Chiari - Presidente 3 Arrows e a Gianneugenio Bortolazzi Presidente 'Contemporanea Contemporanei'.