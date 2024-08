UNIRSM “Impressione”: 4 studenti di Design in un corto che parla di passioni e tradizione

“Siamo quattro ragazzi dell'Università di Design a San Marino – dice Anastasia Manenti - e tutto è nato seguendo la Materia di “Foto e video”, in cui il prof. ci ha indirizzato nel fare questi video divisi in gruppo”.

Samuel Faetanini, Lucia Morri, Tommaso Stefanini, Anastasia Manenti, primo anno nell'Ateneo Sammarinese. Sono autori di “Impressione”. Dentro al corto portano una storia personale, le passioni del padre di Samuel: l'amore per i cavalli, come per il proprio mestiere: quello dello scalpellino. Ma anche trasmettono l'attaccamento al territorio, alle sue tradizioni, alle sue origini, perché sullo sfondo ci sono la figura e la storia millenaria del santo fondatore, anche lui tagliapietre.

“Il soggetto principale – spiega Tommaso Stefanini - è stato la figura che ha fondato San Marino stesso, il Santo Marino. Abbiamo deciso di utilizzare questa figura in quanto il nostro professore ci aveva chiesto di sponsorizzare l'artigianato di San Marino. Abbiamo utilizzato la sua figura anche perché uno dei nostri membri, Samuel, ha il padre che fa il lavoro dello scalpellino, quindi strettamente legato anche alla figura del Santo Marino. Abbiamo cercato anche di unire questa sua passione, il suo lavoro, con i cavalli, un altro tema lui molto caro. Il prof. ci ha aiutato moltissimo in questa cosa, facendoci vedere molti video, filmati che potessero aiutarci con lo sviluppo di questo progetto”.

Sotto il coordinamento del docente Pietro Mario de Tilla, è il racconto di una quotidianità fatta di amore e impegno, che emergono da un linguaggio essenziale, affidandosi alla sola forza dell'immagine e dell'audio ambiente “E' un corto dove la voce parlata non c'è – aggiunge Samuel Faetanini - e tutto si basa sulle gesta del protagonista, soprattutto sulle mani, su quello che fa, la dedizione che mette nella cura degli animali, nelle sue opere. Voglio ringraziare soprattutto mio babbo, che è stato protagonista di questo cortometraggio”.

Nel video, le interviste ad Anastasia Manenti, Tommaso Stefanini e Samuel Faetanini. Il corto è disponibile su Youtube, Canale: Ronny Sam Studio

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: