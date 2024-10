GRANDI MOSTRE Impressioniste americane L'arte radicale dell'impressionista statunitense MARY CASSATT entrata nel gruppo dei francesi per la sua originalità in mostra a San Francisco

Solo figure femminili, madri, donne, lavoratrici in atteggiamenti materni e naturali secondo punti di vista totalmente inediti rispetto alle pittrici del suo tempo e agli Impressionisti in generale. Veniva detta in modo riduttivo “La ritrattista delle mamme” per la scelta dei soggetti materni, appunto. Stevenson Cassatt dalla Pennsylvania era venuta a dipingere a Parigi ma con quel suo piglio originale molto, molto, americano: negli anni Venti del 900 una vera pioniera per il modo di dipingere (lo sguardo, innanzi tutto). Morisot e Cassatt da sperimentatrici sono state fondamentali per il movimento francese quanto Monet, Renoir o Degas. Da donne ottocentesche avevano accesso ad attività e condizioni inusuali per gli uomini tanto da far cogliere allo spettatore con il loro lavoro dettagli e gesti sconosciuti al pubblico. L'occhio come mestiere di vivere fermato con il colore sulla tela per sempre. MARY non si sposò mai e non ebbe figli. Sostenne con il suo lavoro il SUFFRAGIO FEMMINILE con una mostra newyorkese per le donne nel 1915.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: