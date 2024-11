CORTOMETRAGGIO "Imprinting" del sammarinese Andrea Ciavatta selezionato agli Oscar 2025 "La qualificazione agli Oscar non solo premia i nostri sforzi, ma mette in evidenza il potenziale di San Marino, e spero che questo successo ispiri altri cineasti locali a perseguire i loro sogni", afferma il regista

San Marino celebra un importante traguardo per la sua nascente industria cinematografica con "Imprinting", cortometraggio diretto da Andrea Ciavatta e distribuito da Voce Spettacolo. Vincitore di premi in festival prestigiosi come Hollywood Gold Awards e New York Movie Awards, il film è stato selezionato agli Oscar 2025 nella categoria "Best Short Live Action Film".

Imprinting, che esplora temi universali come memoria e identità, ha ricevuto unanimi consensi internazionali. Una speciale proiezione a Beverly Hills ha rafforzato il suo percorso verso gli Oscar. Frutto del lavoro di un team di talento, il progetto ha il patrocinio delle Segreteria di Stato per il Turismo, per l’Industria e per l’Istruzione e la Cultura, che ne riconoscono il valore per l’immagine internazionale e il cineturismo.

Il regista Ciavatta esprime orgoglio per il successo, sperando che ispiri nuovi cineasti sammarinesi. San Marino punta a diventare un riferimento nel cinema, promuovendo sviluppo economico e visibilità globale.

