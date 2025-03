SPETTACOLI Ims: Domeniche in Musica si chiude con un omaggio a Glenn Gould

Ultimo appuntamento per Domeniche in Musica, curate dal da Michele Selva e organizzate dall'Istituto musicale sammarinese nella propria sede. Il tema monografico questa volta si concentra su una delle figure più iconiche e geniali del settore: il pianista canadese Glenn Gould. Noto per la sua eccentricità e riservatezza, rivoluziona non solo il modo di concepire il rapporto con il pubblico e la partitura, ma anche il rapporto con le tecnologie e con il concertismo. L'Ims lo racconta con letture, visioni e soprattutto le performance degli allievi delle classi di pianoforte.

