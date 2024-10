IMS e Gaby books presentano il libro "La mia scuola di musica"

Nel video l'intervista a Giacomo Volpinari, presidente IMS

Alla sede dell'Istituto musicale sammarinese, nel pomeriggio, la presentazione del libro "La mia scuola di musica", un inedito progetto editoriale della casa editrice sammarinese Gaby Books, in collaborazione con l'Ims e patrocinato dalla Segreteria Cultura e Istruzione. Un lavoro durato 18 mesi e rivolto ai piccoli lettori, idealmente delle scuole elementari, per permettere loro di visitare virtualmente una scuola di musica: a scrivere i testi i docenti dell'Ims, e a realizzare a mano le belle illustrazioni Sara Benecino. "Nel libro - racconta Giacomo Volpinari, presidente Ims - i lettori potranno fare un viaggio all'interno di una scuola di musica, figurativamente il nostro Istituto. Attraverseranno le varie aule, dove conosceranno i vari strumenti, fino ad arrivare a imparare a suonare in un'orchestra".

